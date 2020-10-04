أمير قطر السابق يزور الكويت للتعزية في وفاة الأمير صباح الأحمد... صور

قدم أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأحد، واجب العزاء لأمير الكويت، الشيخ نواف الصباح في وفاة شقيقه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشاركت وكالة الأنباء القطرية صورا من لقاء أمير قطر السابق مع أمير الكويت، وأضافت أنه قدم التعازي إلى أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت وكبار المسوؤلين.

صاحب السمو الأمير الوالد يقدم التعازي إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قدم التعازي إلى أصحاب السعادة أعضاء الأسرة الحاكمة الكريمة وكبار المسؤولين.#قنا pic.twitter.com/HvUZNRjrgR — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 4, 2020

​يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حرص على تشييع أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأربعاء الماضي.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".