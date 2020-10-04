مصر... بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين

ينتظر ملايين المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لإعلان أسعار البنزين والوقود الجديدة في مصر خلال ساعات.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى انتهاء مدة الثلاثة أشهر، التي كانت نهايتها ٣٠ سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين سيتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حتى يناير 2021.

ولفتت إلى أن مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية توقع أن يكون قرار اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت أسعار البنزين الجديدة.

وقال المصدر لـ"بوابة أخبار اليوم": "من المنتظر العمل بالأسعار خلال شهر أكتوبر المقبل حتى يناير 2021"، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة في مصر"، مضيفا: "تهدف لجنة التسعير إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل".

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار، وبلغ السعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار، وفقا لـ "بوابة أخبار اليوم".