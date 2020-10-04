مصر… الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الأحد، ليفقد نحو قرشين من قيمته في معظم البنوك المصرية.

وذكرت بوابة "الأخبار" المصرية، مساء اليوم الأحد، أن سعر الدولار سجل نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في بنوك بنوك "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة".

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.79 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع..

وشهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو/آيار الماضي.