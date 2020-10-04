رئيس الانتقالي الجنوبي: تم الاتفاق على كثير من نقاط خطة إعادة التموضع العسكري

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أنه تم الاتفاق على الكثير من نقاط خطة إعادة التموضع العسكري، التي قدمها وفد المجلس التفاوضي، ضمن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ اتفاق الرياض
وقال الزبيدي خلال ترؤسه، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس إنه تم" بحث الإجراءات الواجب تنفيذها لتنفيذ اتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن "الوفد التفاوضي للمجلس قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري، وتم الاتفاق حول الكثير منها"، وفق بيان المجلس.
وأكد الربيدي، أن العلاقة مع التحالف العربي "علاقة إستراتيجية دائمة قائمة على الشراكة".
وشدد الزبيدي على أن قيادة المجلس الانتقالي تولي جميع القضايا في الداخل اهتماما بالغا وتعمل على حلها مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها قضية الرواتب المتأخرة للعسكريين الجنوبيين، مشيرا إلى أن هناك جهود يومية تبذل لمعالجتها.
ومن جانبه تطرق اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، إلى الجهود التي بُذلت للإفراج عن المحتجزين في عملية التبادل مع المليشيات الإخوانية، وكذا نتائج لقاءاته مع المكونات الجنوبية، مؤكداً استمرار تلك الحوارات واللقاءات وفقاً لمبدأ الحوار "الجنوبي-الجنوبي" الذي ينتهجه المجلس.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أكد بداية الأسبوع الماضي، أن وفده المشارك في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، استوفى تسليم كافة الخطط اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها خطط فصل ونقل القوات العسكرية من محافظة أبين، إلى جبهات القتال، ونقل قواته إلى خارج العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
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