أفيخاي أدرعي ينشر فيديو عن دور "الجنود العرب" بالجيش الإسرائيلي

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنود جيش الدفاع العرب يفتخرون بما يقومون به لحماية إسرائيل خاصة في المناطق الحدودية.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: " جنود جيش الدفاع الاسرائيلي العرب، يحمون بلادهم ويفتخرون بكونهم محاربين في جيش الدفاع".

وأثنى أدرعي، على ما يقوم به الجنود العرب في الجيش الإسرائيلي، وكتب، على "تويتر": "ومن لم تكن أوطانه مفخرا لـه فليس له في موطنِ المجد مفخر".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد جانبا مما يقوم به الجنود العرب في جيش إسرائيل، وبصفة خاصة قصاصي الأثر على الحدود.

״ومن لـم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لـهُ

فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ״

جنود جيش الدفاع الاسرائيلي العرب، يحمون بلادهم ويفتخرون بكونهم محاربين في جيش الدفاع.

إليكم جولة خاصة على الحدود الاسرائيلية #لبنانية 🇮🇱 🇱🇧 مع قصاصي الأثر. #كابتن_إيلا #حماة_الدار pic.twitter.com/KMrwDZFRvp — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2020

وعلق: "إليكم جولة خاصة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية مع قصاصي الأثر"، حيث يرصد دور الجنود العرب على منطقة الحدود اللبنانية مع إسرائيل.