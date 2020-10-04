أفيخاي أدرعي ينشر فيديو عن دور "الجنود العرب" بالجيش الإسرائيلي

وأثنى أدرعي، على ما يقوم به الجنود العرب في الجيش الإسرائيلي، وكتب، على "تويتر": "ومن لم تكن أوطانه مفخرا لـه فليس له في موطنِ المجد مفخر".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، قال إنه يرصد جانبا مما يقوم به الجنود العرب في جيش إسرائيل، وبصفة خاصة قصاصي الأثر على الحدود.
״ومن لـم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لـهُ— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2020
فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ״
جنود جيش الدفاع الاسرائيلي العرب، يحمون بلادهم ويفتخرون بكونهم محاربين في جيش الدفاع.
إليكم جولة خاصة على الحدود الاسرائيلية #لبنانية 🇮🇱 🇱🇧 مع قصاصي الأثر. #كابتن_إيلا #حماة_الدار pic.twitter.com/KMrwDZFRvp
وعلق: "إليكم جولة خاصة على الحدود الاسرائيلية اللبنانية مع قصاصي الأثر"، حيث يرصد دور الجنود العرب على منطقة الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
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