السعودية... "أنصار الله" تستهدف جازان بمقذوف عسكري

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، سقوط مقذوف أطلقته جماعة أنصار الله "الحوثيين" على إحدى قرى منطقة جازان، الأمر الذي تسبب في تضرر مركبة أحد المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن يحيى الغامدي قوله إن :"الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان".

وأوضح المتحدث الإعلامي أن المقذوف تسبب في "تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا، ولم يحدث أي إصابات".

وأشار الغامدي إلى أن الدفاع المدني باشر تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.