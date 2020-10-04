نجران... قوات الأمن تضبط مصنعا للخمور

تمكنت قوات الأمن السعودية، اليوم الأحد، من ضبط مصنع للخمور في أحد أودية منطقة نجران جنوبي المملكة.

وفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه بعد التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران والجهات الأمنية، تمكنت الأخيرة من الكشف عن المكان.

ضبط مصنع للخمور في أحد أودية #نجران، يحوي 8000 لتر تقريباً من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة. pic.twitter.com/Hbq8GzpuHe — نجران اليوم (@NajranToday) October 4, 2020

ويحتوي المصنع المضبوط على 8000 لتر تقريبا من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر، مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة.