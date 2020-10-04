القوات العراقية تنفذ إنزالا وتدمر وكرا خطيرا لـ"داعش" قرب الأردن... صور

عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة في قضاء غربي الأنبار بمحاذاة الحدود العراقية – الأردنية، خلال عملية نوعية دعمت بإنزال لقوة محمولة جوا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تتمكن من العثور على مخبأ للأسلحة جنوب قضاء الرطبة غربي المحافظة غرب البلاد.

© Photo / القوات العراقية تنفذ إنزالا وتدمر وكرا خطيرا لـ"داعش" قرب الأردن

وكشفت الخلية أن محتويات المخبأ "حاوية" مدفونة تحت الأرض بداخلها خمسة صواريخ نوع كاتيوشا و8 قواعد صواريخ محلية الصنع قنابر هاون عيار 80 ملم ورمانتين "قنبلتين" هجوميتين.

وأكدت الخلية، أن المخبأ تم تفجيره من قبل مفرزة كتيبة هندسة الفرقة الأولى.

© Photo / القوات العراقية تنفذ إنزالا وتدمر وكرا خطيرا لـ"داعش" قرب الأردن

وأفادت الخلية، بورود معلومات استخبارية عن تواجد لعصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في الجنوب الشرقي لقاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات الأنبار أيضاً من خلال المتابعة المستمرة، تمكنت قوة محمولة جوا وأخرى ميدانيا، من تدمير سيارتين لعصابات التنظيم الإرهابي في عمق الصحراء.

© Photo / القوات العراقية تنفذ إنزالا وتدمر وكرا خطيرا لـ"داعش" قرب الأردن

الجدير بالذكر أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة الذي يضم منفذا حدوديا تجاريا مهما مع الأردن، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.