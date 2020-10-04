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    انتخابات مصر

    إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب في مصر غدا

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    تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة النهائية لكشوف المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، غدا الإثنين الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد، أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، سوف تنشر القائمة بعد إضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام، وحذف من صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد.

    وبحسب الصحيفة فإن يوم 7 أكتوبر سيكون آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، على أن يتم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي.

    البرلمان المصري
    © AP Photo /
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    ويأتي إعلان الهيئة القائمة النهائية، عقب مراجعة الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية من محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا التى صدرت خلال الأيام الماضية.

    ورفضت محكمة القضاء الإدارى 129 طعنا من مرشحين مستبعدين من السباق الانتخابى، وقبول 5 طعون وعودة المرشحين، بينما أحالت 53 طعنا إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، وأحالت 18 طعنا إلى الدائرة الأولى موضوع، والتى تفصل فيهم المحكمة خلال ساعات.

    وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

    وفى نظام القائمة تجرى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، في 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

    وتجرى انتخابات هذه المرحلة في أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

    وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

    وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

    ويجري ذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب, مصر, الهيئة الوطنية للانتخابات
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