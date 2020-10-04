السعودية... حساب المواطن يعلن أسماء الدفعة 35 من مستحقي الدعم

أصدر برنامج حساب المواطن، الخاص بدعم الأسر السعودية، نتائج الدورة 35 ” شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، التي تشمل أسماء مستحقي الدعم من ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية.

ذكر ذلك موقع "المواطن" السعودي، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حساب المواطن أكد أنه يمكن لأي متقدم التحقق من وجود اسمه ضمن قائمة المستحقين من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية، المخصصة لذلك.

يذكر أنه يمكن يمكن لمن يريد التظلم على عدم وجود اسمه ضمن قوائم المستحقين أن يقدم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة مع إرفاق كل البيانات الخاصة به، حسبما أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق.

ولفت الموقع إلى أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص لدعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر/ أيلول للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين بلغ عشرة ملايين وسبعمائة ألف مستفيد وتابع، بينما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح الموقع أن هناك شروط يجب توافرها في المتقدم حتى يتم اختياره ضمن مستحقي الدعم في البرنامج أولها أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

كما يجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرا الماضية، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

ويجب أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 35 (شهر أكتوبر 2020)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ⁦https://t.co/kHkytVeDqu pic.twitter.com/7mS7PAyD0E — حساب المواطن (@citizenaccount) October 4, 2020

ويهدف حساب المواطن السعودي إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود، بحسب ما نقل موقع "المواطن".

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما يتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.