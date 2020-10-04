"سعود الطبية"...كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة بسبب هذه العادة

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، من طقطقة الرقبة، مشيرة إلى أن تلك الحركة تؤدي إلى كارثة صحية.

ونشرت سلطات المدينة تغريدة عبر حسابها الرسمي ععلى موقع "تويتر"، اكدت فيها :" تجدد مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من طقطقة الرقبة، التي تكون غالبًا في محلات "المساج" وصالونات الحلاقة.

تجدد #مدينة_الملك_سعود_الطبية تحذيراتها من طقطقة الرقبة، التي تكون غالبًا في محلات المساج وصالونات الحلاقة؛ والتي قد تؤدي لكارثة تتسبب -لا قدر الله- بحدوث سكتة دماغية وتسلخات للأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ. pic.twitter.com/M1rWxohDxS — مـ د يـ نـ ـة الملك سعود الـ طـ بـ يـ ـة (@ksmcmedia) October 4, 2020

ونوّهت، بأن ذلك التصرف قد يؤدي إلى كارثة تتسبب في حدوث سكتة دماغية وتسلخات للأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

وأشارت المطينة الطبية إلى أن طقطقة الرقبة العنيفة تمثل ضغطًا شديدًا على الفقرات والأربطة، فتعرض الشخص لتمزق الأربطة واحتكاك شديد بين الفقرات، مؤدية إلى تمزق وقطع الأربطة المسؤولة عن الإمساك بعضلات الرقبة.