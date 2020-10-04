انخفاض وفيات كورونا واستقرار الإصابات في مصر

انخفاض حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مصر، اليوم الأحد، لتسجل 11 وفاة وذلك مقابل و14 وفاة أمس.

واستقرت إصابات كوفيد-19 في مصر عند 108 حالات، مقابل 109 إصابات يوم السبت، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة".

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 97355 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 108 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة pic.twitter.com/vqHoKtvYqh — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 4, 2020

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.



ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. كما سمحت منذ 21 سبتمبر/أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.