"أنصار الله": التحالف جدد استهداف مأرب والجوف بـ 16 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي، جدد يوم الأحد، غاراته الجوية على مناطق سيطرتها في محافظتي مأرب والجوف اللتين تشهدان معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية والجماعة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن "طيران التحالف شن 11 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وذلك غداة تنفيذه 12 غارة على مواقع في المحافظة النفطية التي يسعى مقاتلو الجماعة إلى السيطرة على مركزها مدينة مأرب بما فيها مقر قيادة الجيش اليمني".

وأشار إلى تنفيذ التحالف "5 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشّعف شرقي الجوف، عقب 24 ساعة من شنه غارة جوية على منطقة اللبنات شرقي مدينة الحزم مركز المحافظة، بالتزامن مع استمرار محاولات الجيش التقدم واستعادة المدينة التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في الأول من آذار/ مارس الماضي".

وامتدت الغارات الجوية للتحالف لتشمل محافظة حجّة شمال غربي اليمن، حيث تعرضت مديرية حيران شمال غربي المحافظة إلى غارة، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة مجازة الشرقية التابعة إداريا لمديرية باقم شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

واتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، عبر شن غارة جوية على منطقة جبل الملح الواقعة بين الصليف ورأس عيسى شمالي الحديدة.