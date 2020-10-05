الخطوط الجوية القطرية تمنح 21 ألف تذكرة مجانية للمعلمين

تقدم الخطوط الجوية القطرية، 21 ألف تذكرة طيران مجانية للمعلمين في 75 بلداً، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة :"هذه بادرة شكر للمعلمين على تفانيهم في تعليم الطلاب بمختلف أنحاء العالم، في خضم التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا".

وحبسب البيان يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر اليوم الاثنين على أن يغلق الخميس في الساعة الـ3:59 عصراً.

وأضاف البيان: "بإمكان العاملين في مجال التعليم التسجيل للاستفادة من هذا العرض، من خلال زيارة رابط خاص موجود على الموقع الرسمي للشركة".

وأوضحت الشركة أن كل بلد سيتلقى عدداً محدداً من التذاكر يومياً وعلى مدار 3 أيام وذلك لضمان نزاهة وشفافية عملية تقديم الطلبات.

وفي شهر أيار/ مايو قدمت الناقلة القطرية تذاكر مجانية مشابهة للعاملين في القطاع الصحيK الذين يشكلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.