وزير: بدء التجارب على لقاح مصري لفيروس كورونا

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن مصر بدأت تجارب من أجل إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح عبد الغفار في تصريحات تلفزيونية "مصر لديها 4 محاولات لإنتاج لقاح لكورونا، ووصلنا إلى التجارب الحيوانية، وتخطينا المرحلة الأولى الأصعب والأهم".

وتابع الوزير المصري "يمر إنتاج اللقاح بعدة مراحل حسب التكنيك المعمول به عالميا، فهناك تكنيك يستخدم الفيروس الضعيف أو أخذ جزء من الفيروس وتركيبه لفيروس آخر".

وأشار إلى أنه تم عرض المرحلة الأخيرة للقاح للتجارب الحيوانية، بنجاح فاق التوقعات.

وأردف "مصر تمتلك خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات، بفضل وجود علماء وباحثين متميزين لديها".

وقال عبد الغفار: "تم تجربة لقاح كورونا على الفئران، وأظهرت نتائج جيدة جدا، ودخلت التجارب الآن في مرحلة القرود، وأظهرت أيضا نتائج، وننتظر البدء لتجربة اللقاح على عدد قليل من المتبرعين خلال أسابيع قليلة".