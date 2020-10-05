الملك سلمان وولي عهده يرسلان برقية إلى السيسي

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، برقية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وهنأ الملك سلمان وولي عهده الرئيس المصري في البرقية بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، ويوم العبور لبلاده، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، إجازة رسمية.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، بيانا يفيد بأن رئيس الحكومة قرر أن يكون يوم الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر"، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر.