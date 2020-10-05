تونس... انطلاق أول تجربة للمحاكمة عن بعد في سوسة

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن محكمة في مدينة سوسة تطلق، اليوم، تجربة للمحاكمة عن بعد.

وذكر موقع "نسمة" التونسي "تنطلق اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، أول تجربة في تونس للمحاكمة عن بعد، في إحدى محاكم سوسة، في ظل تفشي فيروس كورونا وتسجيل إصابات بالمحاكم".

وأوضح الموقع أن جلسات المحاكمة تنعقد بالمحكمة الابتدائية بسوسة، لمساجين موقوفين في قضايا ذات صبغة جناحية وجنائية، وذلك بالسجن المدني بالمسعدين، من خلال استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري للربط المباشر بين قاعة الجلسات أين يوجد القضاة والسجن المدني الموجود فيه المساجين.

وأعلنت السلطات التونسية، أول من أمس، أنها ستحظر جميع التجمعات وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن رئيس الحكومة قوله "تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19".

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز 20 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو/ حزيران.