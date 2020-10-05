مصر... شاب من منطقة "شعبية" يحاول اختراق شركة الكهرباء

كشفت تقارير صحفية محلية أن شابا مصريا من منطقة "شعبية" حاول اختراق شركة الكهرباء المصرية.

أوضح موقع "مصراوي" أن شابا هاو متخصص في قرصنة المعلومات، يقطن في منطقة "بولاق الدكرور" حاول اختراق موقع الشركة المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء "شعاع".

وأشار التقرير إلى أنه تم اكتشاف الواقعة من قبل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد اكتشاف الواقعة من خلال أحد العاملين بإيرادات بولاق الدكرور.

أوضح التقرير أنه تم اكتشاف تلك الواقعة، بعدما فضحها أحد المتعاملين من الباطن من كهرباء بولاق الدكرور.

وبالتحقيق اكتشفت الشركة أن هذا الشاب تمكن من التعرف على بعض التفاصيل الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

ونقل "مصراوي" عن مصدر قوله "الاختراق كانت نتيجة خطأ فني في الشركة المتعاقدة على قراءة العددات، والمتمثل في إظهار اسم المستخدم وكلمة المرور في الصفحة الخارجية للموقع، ما كاد أن يعرض بيانات شركات الكهرباء كلها لخطر بالغ".

ولم يوضح التقرير أو المصدر، إذا ما كان الهاكر أحدث أي ضرر في الموقع التابع لشركة الكهرباء أو بياناته.