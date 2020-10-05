سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا

وعُمان واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع حكومة الرئيس بشار الأسد بعد احتجاجات 2011، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين آخرين.
معالي وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2020
الخارجية والمغتربين السوري يتسلَّم نسخًا من أوراق اعتماد سعادة السفير السيد تركي بن محمود البوسعيدي سفير #السلطنة المعيّن لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. pic.twitter.com/OKoOl6mmuZ
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية السوري تسلم أمس الأحد أوراق اعتماد السفير العماني تركي بن محمود البوسعيدي المعين في المنصب بمرسوم سلطاني في مارس/آذار.
وأبقت عمان سفارتها مفتوحة، وكذلك البحرين. وتعهد السلطان هيثم بن طارق عند توليه السلطة في يناير كانون الثاني بمواصلة إقامة علاقات ودية مع جميع الدول.
وأعادت الإمارات العربية المتحدة فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018، ولديها قائم بالأعمال هناك.
وقالت الكويت إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا في 2011.
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