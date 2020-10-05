شيخ الأزهر: الهجوم على الإسلام هدفه مكاسب سياسية واهية

عبّر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن غضبه الشديد تجاه التصريحات التي اتهمت الدين الإسلامي "ببعض التهم الزائفة والبعيدة تماما عن جوهر هذا الدين ورسالته السمحة".

ونشر الشيخ الطيب، اليوم الاثنين، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تغريدة قال فيها: "في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، تصدر تصريحات غير مسئولة، تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاء لتحقيق مكاسب سياسية واهية".

وشدد على أن "هذا السلوك اللاحضاري ضد الأديان يؤسس لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّد الإرهاب".

وأعرب شيخ الأزهر الشريف، في وقت سابق، عن استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة وما تزخر به من مبادئ تجرم الاعتداء على حقوق الإنسان كافة وأولها حقه في الحياة وفي الحرية والأخوة والاحترام المتبادل.