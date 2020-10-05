رئيس الوزراء التونسي يخضع لفحص كورونا بعد تسجيل إصابتين في الحكومة

سجلت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، إصابتين بفيروس كورونا، الأمر الذي استلزم إخضاع رئيس الوزراء، هشام المشيشي، للفحص.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الإصابتين إحداها ضمن طاقم مستشاري رئيس الحكومة والثانية ضمن الطاقم الإداري.

ونقلت عن مستشار رئيس الحكومة، سليم التيساوي، القول إنه "تم إخضاع المصابين للحجر الصحي، في حين تم إجراء تحليل لرئيس الحكومة أول أمس وصدرت نتيجته سلبية".

وبيّن أنه تم إخضاع جميع العاملين برئاسة الحكومة للتحاليل كإجراء احترازي.

وأعلنت السلطات التونسية، أول من أمس، أنها ستحظر جميع التجمعات، وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام، من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء عن رئيس الحكومة، قوله: "تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19".

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ليتجاوز 20 ألفا، مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو/ حزيران.