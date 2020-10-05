"شماغ وزير سعودي"... قصة وعد للأمير محمد بن سلمان

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن الوعد الذي قطعه على نفسه أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنها طرحت سؤالا على وزير الصناعة حول "جنسية الشماغ الذي يرتديه؟"، فأجاب الوزير بوضوح "شماغي سعودي"، مشيرا إلى أن هناك توجه لدى وزارة الصناعة لأن تكون المنتجات المصنوعة في السعودية الخيار الأول للسعوديين حتى في التفاصيل الصغيرة لهم.

ولفت الوزير إلى التجربة الكورية من حيث التحيز للمنتجات المصنوعة في وطنهم على حساب المنتجات الأخرى، وبكفاءة منتجات سعودية لا تقل جودة عن مثيلاتها الأوروبية.

وجنسية شماغ وزير الصناعة السعودي، كان مثار جدل، العام الماضي، إذ كشف الوزير أنه التقى ولي العهد محمد بن سلمان أثناء فعاليات فورمولا أي الدرعية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتقطت الكاميرات صورة للوزير يتحدث مع ولي العهد، وعند سؤاله عن تفاصيل اللقاء كشف الوزير عن موقف محرج وقع فيه أمام ولي العهد.

وقال الوزير: "بادرني الأمير محمد، بقوله: "شماغك وين مصنوع يا بندر؟!.. ففكرت بسرعة وقلت بنفسي لو قلت سعودي والشماغ ليس بسعودي وقعت في مأزق، وإن قلت ما هو سعودي برضو نفس الشيء.. وأجبت أنه "إن شاء الله مصنوع في السعودية.."، وضحك الأمير.. وكانت الرسالة واضحة، ومن بعدها أصبحت أشتري شماغًا سعوديًّا، ووفّر عليّ -جزاه الله خيرًا- فالشماغ السعودي بـ90 ريالًا والآخر بـ240 ريالًا!"

وتابع الوزير: "في الحقيقة سؤال سموه يحمل رسالة واسعة، والموقف جعلني أفكر أن التصرفات البسيطة والممارسات الصغيرة قد يكون لها معنى كبير، واليوم نهتم بالمحتوى المحلي على مستوى المشتريات الحكومية والقطاعات الكبيرة، وننسى أنفسنا على مستوانا الشخصي في ممارستنا في شراء المواد الاستهلاكية والبضائع.. هل نضع المنتج السعودي دائمًا في الأولوية؟ وكيف نطلب من الحكومة أن تطبق نظام المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ونحن لا نطبق ذلك على أنفسنا".