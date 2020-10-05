السعودية... القوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متوفرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في الرياض، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران، ومستشفى القوات المسلحة في حفر الباطن، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية، الاثنين.

وبحسب الإدارة، فإن الوظائف المتاحة هي: "طبيب بصريات، وأخصائي التخدير (عدد وظيفتين)، وأخصائية تمريض في العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف)، وأخصائي طب الأسرة والمجتمع، وأخصائية أشعة الموجات الفوق صوتية، وأخصائي مسالك بولية، وأخصائية أشعة".

وأفادت الإدارة بأن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2020.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، نصحت الصحيفة بالدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة.