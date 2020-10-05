الصحة الكويتية: الموجة الثانية من كورونا محتملة في أي وقت

حذرت وزارة الصحة في الكويت من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الموضوعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، إن استشعار المسؤولية المجتمعية عنصر مهم في تحديد اتجاه الوضع الوبائي، محذرا من بعض مظاهر عدم الالتزام ومن تداعياتها، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكد الوزير أن "الانفتاح التدريجي وخيار التعايش مع هذا الفيروس بعد فترة من الحظر لا يعني انتهاء الوباء وزوال خطره".

وتابع: "ما لم يكن هناك علاج ناجح أو لقاح واق، لا سيما وأن الموجة الثانية محتملة في أي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية".

وكشف المتحدث باسم الصحة الكويتية تزايد في نسب الإشغال في العنايات المركزة والأجنحة الخاصة بمصابي كوفيد-19، وقال: "بلغت الزيادة في نسبة إشغال الأجنحة الخاصة بكوفيد-19 نحو 8% مقارنة بالشهر الماضي، في حين بلغت الزيادة في نسبة إشغال أَسِرّة العناية المركزة الخاصة لحالات كوفيد-19 نحو 11% وذلك في كل المستشفيات العامة والميدانية التابعة لوزارة الصحة".

وشدد السند على أن "مواجهة وباء فيروس كورونا مسؤولية مشتركة على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث أن السيطرة على الوضع الوبائي تتحقق بعد تعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، منوها لأهمية التعاون لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، والتي تواجه الوباء على مدار الساعة منذ نحو 8 أشهر".

وأكد المتحدث باسم الصحة الكويتية على أن قوة النظام الصحي في البلاد وكفاءة منتسبيه وتضحياتهم "أمر يدعو للفخر والاعتزاز"، وأن وعي وتعاون أفراد ومؤسسات المجتمع من الركائز الأساسية في تكامل الدور المنوط في هذه المنظومة الوطنية في مواجهتها لهذه الجائحة.