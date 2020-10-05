التحالف العربي: أحبطنا هجوما بحريا وشيكا للحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، إفشال هجوم لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.

القاهرة- سبوتنيك . ونقلت قناة "العربية" السعودية عن التحالف، إنه "أحبط هجوما إرهابيا وشيكا من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر".

وأوضح أن "قوات التحالف اكتشفت ودمرت زورقا حوثيا مفخخا ومسيرا عن بُعد بالقرب من الصليف (شمالي الحُديدة)".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء الأحد، عبر تلفزيون "المسيرة" التابع لها، تعرض منطقة جبل المِلح الواقعة بين الصليف ورأس عيسى شمالي الحُديدة، لغارة جوية نفذها التحالف العربي.

وقالت، إن "طيران التحالف شن 11 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وذلك غداة تنفيذه 12 غارة على مواقع في المحافظة النفطية التي يسعى مقاتلو الجماعة إلى السيطرة على مركزها مدينة مأرب بما فيها مقر قيادة الجيش اليمني".