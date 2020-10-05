فيديو يوثق لحظة إحباط التحالف "هجوما حوثيا بحريا في البحر الأحمر"

رصد مقطع فيديو لحظة إحباط التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، هجوما لجماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.

ونقلت قناة "العربية" السعودية عن التحالف، أنه "أحبط هجوما إرهابيا وشيكا من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر".

وأوضح أن "قوات التحالف اكتشفت ودمرت زورقا حوثيا مفخخا ومسيرا عن بعد بالقرب من الصليف (شمالي الحديدة)".

فيديو | #التحالف: إحباط هجوم إرهابي حوثي وشيك جنوب البحر الأحمر وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد قرب ميناء الصليف#الإخبارية pic.twitter.com/jthfV23ou7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2020

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء الأحد، عبر تلفزيون "المسيرة" التابع لها، تعرض منطقة جبل الملح الواقعة بين الصليف ورأس عيسى شمالي الحديدة، لغارة جوية نفذها التحالف العربي.

وقالت: "طيران التحالف شن 11 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وذلك غداة تنفيذه 12 غارة على مواقع في المحافظة النفطية التي يسعى مقاتلو الجماعة إلى السيطرة على مركزها مدينة مأرب بما فيها مقر قيادة الجيش اليمني".