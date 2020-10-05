العراق...قصف مدفعي يستهدف محافظة ديالى شرقي البلاد

تعرضت محافظة ديالى، شرقي العراق، اليوم الاثنين، لقصف مدفعي، أسفر عن جرح مدنيين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، بإصابة مدنيين اثنين، إثر سقوط 6 قنابل هاون على قرية الإصلاح في ناحية جلولاء في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

ويشهد العراق قصفا وهجمات صاروخية تستهدف مناطق متفرقة منه لاسيما بغداد، التي تعرضت فجر اليوم لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا سقط أحدهما خلف فندق بابل، والثاني قرب مقر الخطوط الجوية العراقية، في منطقة الجادرية وسط العاصمة.

وأضافت الخلية أن هذه المجاميع الإرهابية أقدمت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام - حي الجهاد، غربي العاصمة باتجاه منطقة الجادرية وسط العاصمة.

وأوضحت، حيث سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى حرق سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين.

وأكملت خلية الإعلام الأمني، منوهة إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية إثر الصاروخين.