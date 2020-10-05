مصر توقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بحسب موقع صحيفة "أخبار اليوم".

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، حيث يكفي المخزون الحالي حاجة الاستهلاك خلال خمسة أشهر ونصف الشهر.

ولفتت إلى أن القرار ساهم في حدوث انخفاض في الأسعار العالمية للفول، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.