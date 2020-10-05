رسالة من رئيس الوزراء المصري لنظيره السوداني حول "مصلحة شعبي وادي النيل"

بعث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، برسالة إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية، سلم الرسالة لرئيس وزراء السودان، السفير المصري حسام عيسى.

ونقل مجلس الوزراء السوداني ، في بيان، عن السفير حسام عيسى قوله، إنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات الصناعة والتعليم والطرق والجسور.

وأشار المجلس إلى أن اللقاء تناول مسار تنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة التي تم الاتفاق عليها إبان زيارة مدبولي الأخيرة للسودان في مجالات الصحة والتعليم النقل والتجارة والزراعة بجانب كل المشروعات قيد التنفيذ.

ووفقا لمجلس الوزراء السوداني، يأتي هذا من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل.