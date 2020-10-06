إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية إلى مصر عبر مطار بيروت

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية من لبنان إلى مصر عبر مطار بيروت.

وأصدرت السلطات اللبنانية بيانا جاء فيه: "أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أن في إطار الحد من عمليّات تهريب ​الأدوية​ خارج الأراضي ال​لبنان​ية ونظرا لحاجة المواطنين إليها لما له من انعكاسات سلبيّة على ​الاقتصاد اللبناني​ والمصلحة العامّة، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات ​المطار​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، بتاريخ 4 تشرين الأول 2020، من إحباط عمليّة تهريب كميّة من الأدوية".

وأضاف البيان قائلا: "قام بها 6 أشخاص من الجنسية المصرية، كانوا متوجهين إلى ​القاهرة​".