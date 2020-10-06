تونس... انطلاق العمل بنظام التوقيت الاستثنائي

تبدأ تونس اليوم الثلاثاء، العمل بنظام التوقيت الاستثنائي الذي أقره رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وكان المشيشي قد أعلن عن تقسيم الموظفين إلى فريقين واحد صباحي والثاني مسائي، لاستمرار العمل وعدم تعطيل المرافق مع تفشي فيروس كورونا.

وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، سيتم تقليص ساعات العمل بالنسبة لكل موظف حيث "تنطلق الحصة الصباحية بداية من الثامنة والنصف صباحا إلى حدود منتصف النهار والنصف، والفريق الثاني ينطلق في العمل بداية من منتصف النهار والنصف إلى حدود الخامسة والنصف."

وحسب الحكومة التونسية لا ينطبق الأمر على قوات الأمن والعسكريين والمؤسسات الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت يومي 2 و3 أكتوبر. وسجلت تونس، منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، 22 ألفا و230 إصابة، منها 321 حالة وفاة.