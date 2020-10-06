مرحبا بالشباب العربي... محمد بن راشد: سعي شباننا إلى الهجرة أمر مؤلم و"الإمارات بلد الجميع"

انتقد نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، سعي عنصر الشباب في الدول العربية للهجرة من بلدانهم، مؤكدا أن "الإمارات بلد الجميع"، وأبوابها وتجربتها مفتوحة لهم.

موسكو - سبوتنيك. وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر "تويتر"، "أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية، لصالح أصداء بي سي دبليو، أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده .. مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة .. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".

أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في ١٧ دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده ... مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة .. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2020

وأضاف، "أشار الاستطلاع أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46 بالمئة من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 33 بالمئة، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا. ونحن نقول لهم، الإمارات بلد الجميع، وقد حاولنا بناء نموذج ناجح، وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع".

ولفت نائب رئيس الإمارات إلى أنه، وحسب نتائج الاستطلاع المذكور، فإن 77 بالمئة من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، و87 بالمئة منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.