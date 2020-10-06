الحوثي يتحدى أبو الغيط

وجه محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، رسالة إلى أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية.

وغرد الحوثي "اتحدى أبو الغيط أن يذكر نافذة من نوافذ السلام التي تحدث عنها، وأدعوه إلى فتح نوافذه أيضا على فلسطين".

وانتقد أبو الغيط في وقت سابق، فكرة تسليم الملفات العربية إلى الأمم المتحدة، مضيفا أن الأمم المتحدة تتحكم فيها الدول الكبرى وهي ليست على وفاق دائم.

اتحدى #ابو_الغيط أن يذكر نافذة من نوافذ السلام التي تحدث عنها

وادعوه إلى فتح نوافذه أيضا على #فلسطين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 6, 2020

واتهم أحمد أبو الغيط إيران بالحيلولة دون الوصول إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة في اليمن، خاصة وأن قرار الحوثي مرتهن تماما لدى طهران، على حد قوله.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.