هاجم "قوى الممانعة"... جنبلاط: أجهضت المبادرة الفرنسية والآن تحاور لترسيم الحدود

هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء "حركة أمل" و"حزب الله" اللبناني، مشيرا أن هذه القوى أجهضت المبادرة الفرنسية والحل في لبنان.

وجاء هجوم جنبلاط عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏بعد ان أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا وإيران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية".

بعد ان اجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج واميركا وايران ،ها هي تحاور عبر الحدود البحرية.هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الاثناء لا خطة لمواجهة الكورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والاطباء .هل الكورونا من اسلحة الممانعة السرية ؟ pic.twitter.com/hYjDy8t76s — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 6, 2020

وأضاف جنبلاط قائلا: "هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والاطباء. هل كورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".