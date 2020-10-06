وزارة الدفاع التونسية تعلن تحطم طائرة حربية ومصرع قائدها جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع F5 تابعة لها كانت تقوم صباح اليوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما تكفل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

يتبع...