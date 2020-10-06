الحوثي: لا علاقة لي بالحرس الثوري واغتيالي بطريقة قاسم سليماني لن يكون مفاجئا

نفى محمد علي الحوثي القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، أي صلة بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أنه لم يزر إيران من قبل.

وعما إن كان يخشى استهدافه مثلما حدث مع قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، قال الحوثي في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "أولا أنا لست رجلا عسكريا، ولكن لن يكون مفاجئًا إذا استهدفتني الولايات المتحدة مثلما استهدفت صالح الصماد، ومع كل جريمة جديدة، يتزايد الغضب ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لسنا جماعة إرهابية وأساسا لا نعترف بهذا المصطلح. الأمريكيون يصفون كل من يعارض سياستهم بأنه إرهابي. حتى المتظاهرون في الشوارع في الولايات المتحدة وصفهم ترامب بأنهم إرهابيون".

وحول الأسلحة، قال الحوثي: "ليس لدينا أي من الأسلحة التكتيكية المتطورة للغاية التي تتحدث عنها أجهزة المخابرات. أنظمة أسلحتنا قديمة وتعود إلى الحرب العالمية الثانية. العديد من البلدان تضحك على ترسانتنا القديمة".

لكن "دير شبيغل" ردت على حديث محمد الحوثي بتذكيره بأنه قبل عام قال حديثا مختلفا بأن جماعته تملك قدرا كبيرا من القدرات المزعومة العالية التطور لقصف السعودية بالطائرات دون طيار وصواريخ عالية التقنية قادرة على تدمير 50 ​​في المئة من إنتاج النفط السعودي.

رد الحوثي ضاحكا، بالقول إن "لدى جماعته خبرة ومواهب قادرة على التطوير"، مضيفا: "نحن نتعرض للهجوم في اليمن ونضطر للدفاع عن أنفسنا بقدراتنا المحدودة".