متحف "الهولوكوست" يجمع أول قمة معلنة بين الإمارات وإسرائيل... فيديو وصور

جمع متحف "الهولوكوست" أول قمة معلنة بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بين الطرفين، الشهر الماضي.

ذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استهل القمة المعلنة الأولى التي تحتضنها برلين في متحف "الهولوكوست" لتخليد ذكرى ضحايا النازية بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

וידאו של הביקור ההיסטורי של שר החוץ של איחוד האמירויות @ABZayed יחד עם שר החוץ @Gabi_Ashkenazi ושר החוץ הגרמני @HeikoMaas באנדרטת השואה בברלין pic.twitter.com/nmqgzRygYk — Barak Ravid (@BarakRavid) October 6, 2020

ووقع الوزير الإماراتي خلال زيارته التاريخية للنصب التذكاري لضحايا اليهود، المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست، في العاصمة الألمانية على عبارة "لن يحدث مطلقا مرة أخرى".

وأفاد الموقع الإلكتروني بأنه من المقرر أن يلتقي أشكنازي على انفراد بوزير الخارجية الإماراتي، لمناقشة تطور الاتصالات بين الطرفين بشأن مختلف ملاحق اتفاقية السلام بين البلدين.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

תמונה היסטורית: שרי החוץ של גרמניה, ישראל ואיחוד האמירויות ביקרו באנדרטת השואה בברלין. מקורות שמעורים בנושא אמרו לי שהביקור המשותף במקום היה יוזמה של שר החוץ של איחוד האמירויות עבדאללה בן-זאיד. זה כנראה הביקור של הגורם הערבי הבכיר ביותר אי פעם באנדרטה או טקס זיכרון לשואה pic.twitter.com/DxEED6yU19 — Barak Ravid (@BarakRavid) October 6, 2020

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.