الجيش اليمني يعلن سيطرة قواته على معسكر الخنجر الاستراتيجي في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، استعادة معسكر استراتيجي له من قبضة جماعة "أنصار الله" في محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية، بعد أشهر من سيطرة الجماعة عليه.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "قوات المحور الشمالي بقيادة العميد هيكل حنتف استعادوا معسكر الخنجر (شرقي مديرية خبْ والشّعْف) بعد سقوطه قبل أشهر بأيدي "أنصار الله".

كانت جماعة الحوثيين، قد سيطرت على المعسكر الذي يكتسب أهمية من كونه يتحكم بطرق رئيسية في مديرية خبْ والشّعْف، في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يتمكن الجيش اليمني بعد أسبوع من ذلك من استعادة السيطرة عليه في 15 من الشهر ذاته، ليسقط مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي في قبضة الجماعة.

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي نفذ 5 غارات على منطقتي المهاشمة والخَنجر في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف.

تأتي سيطرة الجيش اليمني على معسكر الخنجر في سياق معركة ممتدة يخوضها ضد جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية، فقبل نحو أسبوعين استعاد الجيش السيطرة على سلسلة جبال دُحيضَة شرق منطقة بِير المرَازِيق (في مديرية خبْ والشّعْف أيضا)، بعملية عسكرية مباغتة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الجماعة.