السيسي يوجه رسالة للشعب والجيش في ذكرى حرب أكتوبر

وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر.

وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة.

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وتابع الرئيس المصري: "وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر".

وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 6, 2020

​وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها.

وشدد أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات إن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل".

وتابع أن "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات".

يشار إلى أنه في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

وكانت حرب السادس من أكتوبر هي الحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل، وكانت بدايتها عندما أطلق نحو 2000 مدفع تابع للجيش المصري وابلا من القذائف، باتجاه القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس.