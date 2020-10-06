ابن زايد: الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة من الاستقرار بعد اتفاق السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الثلاثاء، إن الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة من الأمن والاستقرار بعد توقيع بلاده اتفاق السلام مع إسرائيل.

وأكد ابن زايد، في مؤتمر صحفي مشترك من برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أن "الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة من الأمن والاستقرار بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل".

لقاء تاريخي: أول قمة تجمع بين وزيري خارجية إسرائيل والإمارات



يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد لأول مرة في برلين بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.@GideonShir pic.twitter.com/Plpjc5YB1T — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2020

وأشار إلى أن "المعاهدة تغير من التفكير الإقليمي حول سبل معالجة أزمات المنطقة".

وأوضح أن "الإمارات تطلع لشركاء كألمانيا وإسرائيل لتعزيز الاستثمار الدولي"، مضيفا: "ناقشت مع غابي مجموعة من الاقتراحات والأفكار أبرزها التعاون بمجال الطاقة والثورة الصناعية".

#عبدالله_بن_زايد : الشرق الأوسط دخل حقبة جديدة نحو الأمن والازدهار بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل@ABZayed pic.twitter.com/VUw7FLTZWM — الإستثنائية نور! (@Nour_albloushi) October 6, 2020

وتابع: "تتشارك الإمارات مع ألمانيا وإسرائيل في الحفاظ على مصلحة الاستقرار الإقليمي ونكرر دعمنا للاستقرار في منطقتنا".

وأكد أن "أهم ما يجب التأكيد عليه عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل حل الدولتين ومستقبل أكثر إشراقا".