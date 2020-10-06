"أنصار الله" تعيد نصف مليون جرعة لقاح للأطفال "مخالفة للمعايير" إلى اليونيسيف

أعادت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، شحنة لقاحات خاصة بالتحصين الروتيني للأطفال دون العام المخصصة لمكافحة الإسهالات، إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، مبررة ذلك بمخالفتها للمعايير الدولية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، عن مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين بوزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، طه العقاري، قوله إنه "تم إعادة شحنة من لقاحات (الروتا) تحتوي على 30 طردا وبكمية 492 ألف جرعة إلى مصدرها بعد فحص كل الجرعات، وتبين أن مؤشر اللقاح كان في المستوى الثاني، ما يعتبر مخالفا للمعايير الدولية".

وأضاف: "تم إرسال تقرير إلى منظمة اليونيسف بشأن الشحنة التي كانت وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في 13 أغسطس / آب الماضي".

وأكد أن "قرار قيادة وزارة الصحة بإرجاع شحنة اللقاحات لأول مرة في اليمن".

ونوه العقاري أن "الصحة لم تتمكن من إعادة شحنة اللقاح في نفس الشهر الذي وصلت فيه جراء إغلاق مطار صنعاء بسبب انعدام الوقود الناتج عن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية".