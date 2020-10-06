صحيفة: فتح تحقيق في فيديو مسرب للرئيس اللبناني

ترددت أنباء عن فتح تحقيق أمني في قصر الرئاسة اللبناني في بعبدا، على خلفية تسريب فيديو يظهر فيه الرئيس ميشال عون أثناء تجوله في حديقة القصر.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الفيديو المنتشر يظهر فيه رئيس الجمهورية وهو يمشي في حديقة خلفية للقصر الجمهوري في بعبدا، محاطاً بأعضاء من فريقه.

وأوضحت الصحيفة أنه على أثر ظهور هذا الفيديو، جرى تداول معلومات عن فتح تحقيق يجري لمعرفة هوية مسرّب الفيديو، وذلك لاعتبارات أمنية.