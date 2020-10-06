اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ترأس، الاجتماع، الذي عقد في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقالت الوكالة: "في مستهل الجلسة ترحم الاجتماع على روح الشهيد ملازم أول شرطة بدوي يوسف عبد الله والذي استشهد في أحداث هيا بشرق السودان".

وقال اللواء ياسين إبراهيم، وزير الدفاع، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش الأحداث في الشرق وتلقى تنويرا أمنيا من الأجهزة المختصة.

ولفت إلى أن الاجتماع أكد أن شرق السودان يعاني من مشكلات متجذرة، لافتاَ إلى أن حلها لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة المتبعة، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ قرارات َواضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على أن لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.

وقال وزير الدفاع إن "المجلس أكد على تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراَ".