مصر.. بشرى سارة من وزير التعليم بشأن أجور المعلمين

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، بشرى سارة بشأن أجور المعلمين في البلاد.

وأجرت قناة "الحدث اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، حوارا مع وزير التربية والتعليم، أكد من خلاله نيته العمل على تحسين أجور المعلمين خلال المرحلة المقبلة، قبل نهاية العام قدر المستطاع.

وأوضح شوقي أنه سيعلن عن تفاصيل تحسين أجور المعلمين عندما تتبلور الحلول، بشكل نهائي، مشيرا إلى أن تحسين منظومة الأجور ينطبق على معلمي الأزهر والإداريين والمعلمين بشكل عام.

وأفاد بأن مجموعات التقوية ليس إجبارية للتلاميذ والطلاب، وإنما هي أمر اختياري، في حال عدم اكتفائهم من خدمة الوزارة على الانترنت أو مواقع التربية والتعليم الإلكترونية، مثل منصات الوزارة الإلكترونية، منوها إلى أن أسعارها مناسبة للجميع.

وأكد الوزير المصري أن وزارته تقوم بصرف 3 مليار دولار سنويا على مرحلة الثانوية العامة، سواء بقيمة التابلت أو المواقع الإلكترونية التعليمية أو المكتبة الرقمية.