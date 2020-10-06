المغرب… السجن 3 سنوات لنجل وزير سابق بسبب "الكمامة القاتلة"

ذكر ذلك موقع "هيسبريس" المغربي، اليوم الثلاثاء، وقال "قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 30 ألف درهم في حق نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، في قضية " الكمامات القاتلة ".

وتابع الموقع: "نطقت ذات المحكمة بسجن ابن الناشط الحقوقي محمد النويضي 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة"، كما وزعت المحكمة سنوات سجن وغرامات مالية على عشرة متهمين آخرين في نفس القضية.

وترجع قصة هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، في أبريل/ نيسان الماضي، حيث سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2" لاستخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).