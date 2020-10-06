نجل السادات: يوم اغتيال والدي... هي أول مرة أتغيب فيها عن احتفال المنصة

كشف جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، أنه لم يحضر احتفال المنصة الذى اغتيل فيه الرئيس الراحل في عام 1981.

وأوضح السادات الابن، مساء الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "أون" المصرية أن هذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها عن الاحتفال الذي يقام سنويا في ذكرى انتصار أكتوبر 1973.

وأعرب عن شعوره بالتقصير لعدم مشاركته قائلا: " كنت حاسس أنى مقصر بسبب الموضوع ده".

وأضاف جمال السادات: "مسك الختام أن يتوفى الرئيس الراحل وسط أبنائه من رجال القوات المسلحة ولم يكن يتمنى أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن والده "كان يريد أن يموت على الجبهة، وعندما مات شقيقه عاطف فى حرب أكتوبر كان يقول إنه محظوظ".

وأكد جمال السادات أن الرئيس الراحل كان يحارب من أجل الحق وأنه حقق هدفه فى الحياة، كما أنه كان رجل يؤمن بالقدر، ويعرف أن الإنسان لن يعيش أكثر من عمره.