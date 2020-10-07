مستشار السيسي: أدوية علاج ترامب من كورونا جزء من بروتوكول الصحة المصرية.. فيديو

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، يوم الثلاثاء، إن "الأدوية التي تم علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها ليست جديدة ونستخدمها في مصر".

سجلت مصر، يوم الثلاثاء، 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 103902 حالة، من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة".



وأضاف تاج الدين، أن البروتوكول الذى يعالج به الرئيس الأمريكي جزء من البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا.

وحذر مستشار الرئيس المصري، من أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ حيث ينتقل في مساحة المترين، منوها بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن "ترامب حصل على عقاقير، (رمديسيفر، وديكساميثازون)، إلى جانب علاج بالأجسام المضادة"، ومعظم هذه الأدوية لم تحصل على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية بعد.

عاد ترامب، يوم الاثنين، إلى البيت الأبيض بعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر والتر ريد الطبي العسكري، حيث قال عقب وصوله مباشرة، إنه "يشعر بأنه بحالة جيدة، مضيفًا "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون رائعة".

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "ترامب يتحسن بشكل طيب جدا، ولم تظهر عليه أعراض كوفيد-19".

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض، أن ترامب "قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم، لم تظهر عليه أعراض.. ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة.. بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية".