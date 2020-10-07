عريقات عن حوار بندر بن سلطان: من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم

أعاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، نشر الجزء الأول من حوار الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، مؤكدا أن من "يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم".

وقال عريقات عبر حسابه في "تويتر"، عن إعادة نشر الجزء الأول من الحوار، "من فاته المشاهدة يشاهد الآن. وسنقوم بتوزيع كل ما سوف تبثه قناة العربية لنتأكد أن الجميع سمع وشاهد".

للذين يتساءلون لماذا اقوم باعادة توزيع مقابلة الأمير بندر، وما هو الرد ؟ اجيب من حق من لم يشاهد ان يشاهد ، وعندما تستكمل قناة العربية بث حلقاتها الثلاث. سيكون هناك رد علمي وثائقي موضوعي ، دون شيطنة احد ،او استخدام اي من مصطلحات الشتم . من يعرض الحقيقة الموثقة ، لا يحتاج للشتم. https://t.co/3RzmZ0OpEP — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 6, 2020

وأضاف، في تغريدة لاحقة: "للذين يتساءلون لماذا أقوم بإعادة توزيع مقابلة الأمير بندر، وما هو الرد؟ أجيب بأن من حق من لم يشاهد أن يشاهد".

وأوضح "عندما تستكمل قناة العربية بث حلقاتها الثلاث، سيكون هناك رد علمي وثائقي موضوعي، دون شيطنة أحد، أو استخدام أي من مصطلحات الشتم. من يعرض الحقيقة الموثقة لا يحتاج للشتم".

وكان الأمير بندر قد هاجم القيادات الفلسطينية، في الجزء الأول من حواره مع قناة "العربية"، مساء الاثنين، قائلا إن "حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل كان مؤلما، والسبب في أنه مؤلم لأن مستواه كان واطيا".

وأضاف أن "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول ومرفوض".