تسجيل
09:44 GMT07 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أزمة لبنان، سبتمبر 2020

    بوادر حلحلة حكومية بعد دعوة الرئيس اللبناني إلى استشارات نيابية ملزمة 

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046618869_0:164:3072:1892_1200x675_80_0_0_1ed0b21545ab45c14b1210731d1256ae.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010071046759026-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9/

    حدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. 

    لكن اللافت أن تحديد الموعد لم يتزامن مع أي خرق حتى الساعة في ملف تسمية شخصية جديدة تتولى تأليف الحكومة، لا سيما وأن مصادر الرئاسة تشدد دائما على ضرورة التفاهم على التأليف قبل التكليف. 

    النائب عن كتلة "لبنان القوي" ماريو عون قال لوكالة "سبوتنيك": "لم نكن نتوقع أن يحدد رئيس الجمهورية اليوم موعدا للاستشارات النيابية، لا سيما وأنه كان لدينا اجتماع أمس في التكتل النيابي ولم يتطرق الاجتماع إلى موعد الاستشارات ومن هم المرشحين لدينا". 

    وأضاف قائلا: "حقيقة اليوم كفريق سياسي أخذنا علما بذلك وبالتالي سنجري مباحثات ضمن التكتل للاتفاق حول اسم معين نبلغه لفخامة الرئيس الخميس المقبل في الاستشارات الملزمة". 

    بالمقابل، اعتبر النائب عن كتلة "تيار المستقبل" محمد الحجار أن خطوة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ولو كانت متأخرة إلا أنها جيدة، ومن المفترض أن يصدر عنها اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة كما قال الدستور. 

    بين بيروت وأورشاليم الحدود بين لبنان وإسرائيل
    © AP Photo / ARIEL SCHALIT
    مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل: رغبة مشتركة وغايات مختلفة
    وقال الحجار لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كان دائما جزءا من الحل، وهو يعمل بكل مواقفه لإيجاد حلول، إلا أنه أعلن أنه غير مرشح ولكن مسهل إلى أبعد حدود". 

    وأمل الحجار أن يتم تكليف رئيس يستطيع أن يقوم بالمطلوب منه في هذا الظرف بالذات ويضع البلد على سكة الإنقاذ. 

    وحذر النائب اللبناني من انهيار البلد في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، لافتا إلى أن "هناك خطرا وجوديا على لبنان في حال عدم تشكيل حكومة بشروط المبادرة الفرنسية، حكومة تكون غير مستنسخة عن تجارب سابقة". 

    بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أن تحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة تحفيزي، وليس بالضرورة أن يكون هناك تفاهماً كاملاً حول شخصية الرئيس أو طبيعة الحكومة. 

    وقال قصير لـ"سبوتنيك" إن تحديد موعد للاستشارات وإعطاء مهلة لمدة أسبوع قد يكون الهدف منها دفع الأطراف اللبنانية من أجل زيادة التواصل فيما بينها وللتفاهم على رؤية موحدة. 

    وأشار إلى أن "هناك مشروع اقترحه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وهو تشكيل حكومة تكنو سياسية وأظن أن هذا المشروع يلقى رضى من العديد من الأطراف الداخلية". 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يضيئان الشموع في الكنيسة المريمية‎ في دمشق، 7 يناير 2020
    مع احتفاله اليوم بعيد ميلاده... صور للرئيس الروسي توثق نشاطاته خلال العام المنصرم
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    جائزة نوبل في سطور
    جائزة نوبل في سطور
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك