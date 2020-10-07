رئيسة "الحزب الدستوري الحر" التونسي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عضو البرلمان التونسي، عبير موسي، صباح اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت موسي في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها لا تحمل أية أعراض وهي بصحة جيّدة.

وكان طبيب البرلمان ماهر العيادي، أكد أمس في تصريحات إعلامية تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا بالبرلمان إحداها لدى نائب وأخرى لدى عامل نظافة إضافة إلى تأكد إصابة أحد أعضاء الحكومة خلال الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة يوم الجمعة الماضي.